У сезоні 2026/27 Епіцентр проводитиме домашні матчі в рідних стінах. Команда прийматиме суперників на міському стадіоні імені Г. Тонкочеєва, розташованому в Кам’янці-Подільському.

«Ми впевнені, що трибуни рідної арени завжди будуть заповнені, а наша команда тішитиме шанувальників та прихильниць блискавичною грою та позитивними результатами. Дякуємо усім, хто доклав максимум зусиль для того, щоб Епіцентр повернувся до Кам’янця-Подільського.

Вдячні всім, хто допомагає нам і надалі розвивати футбол не лише в місті, а й на Хмельниччині та в інших регіонах України. Разом ми – потужна сила, яка неодмінно приведе нас до підкорення нових висот!» – йдеться в заяві клубу.