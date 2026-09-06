У першому таймі значно гостріше діяли футболісти Буковини. Уже на старті зустрічі кам'янчан врятувала стійка воріт після підступного удару Груши. Згодом у гру довелося вступати голкіперу Епіцентра Федотову, який парирував небезпечні удари Кожушка та Карася.

Епіцентр з Кам'янця-Подільського зіграв внічию з чернівецькою Буковиною у матчі п'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27. Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

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Подоляни відповіли своїм моментом. Нене пробивав по воротах, але воротар чернівчан Пеньков зіграв надійно. Перед самою перервою, на 36-й хвилині, Федотов знову врятував свою команду, відбивши удар Кожушка.

У другому таймі на полі розгорнулася справжня дуель воротарів. Страж воріт Епіцентра здійснив неймовірний сейв після гарматного удару Задераки. Пеньков не забарився з відповіддю та врятував Буковину, відбивши складний удар головою у виконанні Лучкевича.

У підсумку жодній із команд не вдалося відкрити рахунок, тому Епіцентр та Буковина поділили очки.

Після звітного поєдинку Епіцентр має вісім балів та посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. Буковина з шістьма очками розташувалася на восьмій позиції.

У шостому турі 13 вересня Буковина прийме Зорю, а наступного дня Епіцентр завітає в гості до Динамо.

УПЛ, 5-й тур

Епіцентр – Буковина – 0:0