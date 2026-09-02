Павло Василенко

Українська Прем’єр-Ліга продовжує відзначати героїв сезону 2026/27 і склала символічну збірну четвертого туру, а також назвала найкращого футболіста та найкращого тренера. Традиційно це було зроблено разом з ведучими, експертами, коментаторами УПЛ.ТБ та представниками провідних спортивних ЗМІ України. Цього разу їх вийшло 38.

Найкращим тренером четвертого туру було визнано Руслана Ротаня (Полісся), підопічні якого в центральному матчі туру поклали на лопатки чинного чемпіона України – Шахтар (2:0).

Суттєву конкуренцію йому створив Сергій Шищенко (Буковина), в активі якого перемога над володарем Кубка України Динамо (3:0). Замкнув топ-3 Младен Бартулович (Харків з рахунком 3:0 розгромив Зорю).

Звання найкращого футболіста четвертого туру здобув центральний півзахисник Епіцентра Артем Козак, який відзначився трьома гольовими передачами у матчі з Кудрівкою. Це унікальне досягнення, яке за 12 сезонів в УПЛ, які є у архіві Wyscout, було зафіксовано лише 12-й раз.

В топ-3 цього рейтингу вийшла висока щільність результатів, друге місце посів автор двох голів Батон Забергджа (Харків), третє – інший автор двох голів Вадим Сидун (Епіцентр).

Символічна збірна четвертого туру УПЛ: Пеньков (Буковина) – Михайліченко (Полісся), Сарапій (Полісся), Безуглий (Буковина), Крупський (Харків) – Забергджа (Харків), Козак (Епіцентр), Назаренко (Полісся), Рохас (Епіцентр) – Сидун (Епіцентр), Кожушко (Буковина). Тренер – Руслан Ротань (Полісся).