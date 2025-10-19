У дев'ятому турі чемпіонату України Карпати зіграли із Епіцентром. У першому таймі господарі володіли перевагою, але не змогли її втілити в голи, і команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

У другій половині зустрічі гра пожвавішала. На 51-й хвилині Карпати забили, але після перевірки VAR гол було скасовано. Епіцентр швидко відповів: за чотири хвилини команда двічі вразила ворота левів — спочатку відзначився Миронюк, а потім Климець з аналогічної позиції відправив м'яч у сітку.

Через хвилину Карпати зрівняли рахунок: Пауло Вітор виявився найспритнішим на добиванні і приніс своїй команді гол.

На останніх вхилинах основного часу Епіцентр забив третій гол та вирішив долю поєдинку. Мороз з кута штрафного майданчика влучно пробив у дальній кут.

Більше команди не забивали і фінальний свисток зафіксував перемогу Епіцентра.

Українська Прем’єр-ліга, дев’ятий тур

Карпати — Епіцентр — 1:3

Голи: Вітор, 62 — Миронюк, 57, Климець, 61, Мороз, 85