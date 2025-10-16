Епіцентр зробив офіційну заяву щодо долі головного тренера команди
Клуб висловив чітку позицію
близько 1 години тому
Епіцентр відреагував на чутки навколо майбутнього в клубі з Кам'янця-Подільського головного тренера Сергія Нагорняка.
Раніше повідомлялося, що в ході зустрічі з керівництвом клубу Нагорняк почув «натяк» на те, що він повинен виправити турнірну ситуацію і отримав на це термін в три матчі.
«Керівництво футбольного клубу ФК Епіцентр висловлює усім свою повагу та хочемо звернути увагу на повідомлення, які почали з’являтися останнім часом в деяких засобах масової інформації.
Мова йде про якийсь «натяк» головному тренеру ФК Епіцентр Сергію Нагорняку, що його буде звільнено з посади, якщо в найближчих трьох турах команда не набере якомога більшу кількість очок.
Офіційно заявляємо: ніяких натяків з боку керівництва ФК Епіцентр Сергію Нагорняку не було, як і розмов про завершення нашої багаторічної співпраці.
Ми повністю довіряємо тренерському штабу ФК Епіцентр на чолі з Сергієм Миколайовичем та з розумінням ставимося до тієї турнірної ситуації, в якій опинилася наша команда.
Віримо, що саме під керівництвом Сергія Нагорняка та його тренерського штабу футбольний клуб Епіцентр продовжить свій розвиток і неодмінно тішитиме своїх прихильників перемогами в Українській Прем’єр-Лізі.
Звертаємося окремо і до представників медіа. Якщо у вас виникають питання щодо ситуації в нашому клубі, звертайтеся за офіційними коментарями до пресслужби ФК Епіцентр, яка надасть відповіді на них», – йдеться у заяві клубу.
54-річний Нагорняк є головним тренером Епіцентру з вересня 2022 року.
Наразі команда займає останнє (16-е) місце в чемпіонаті з трьома очками у восьми зустрічах.
19 жовтня Епіцентр на виїзді зіграє з львівськими Карпатами. Початок гри о 18:00.
