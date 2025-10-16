Епіцентр відреагував на чутки навколо майбутнього в клубі з Кам'янця-Подільського головного тренера Сергія Нагорняка.

Раніше повідомлялося, що в ході зустрічі з керівництвом клубу Нагорняк почув «натяк» на те, що він повинен виправити турнірну ситуацію і отримав на це термін в три матчі.

«Керівництво футбольного клубу ФК Епіцентр висловлює усім свою повагу та хочемо звернути увагу на повідомлення, які почали з’являтися останнім часом в деяких засобах масової інформації.

Мова йде про якийсь «натяк» головному тренеру ФК Епіцентр Сергію Нагорняку, що його буде звільнено з посади, якщо в найближчих трьох турах команда не набере якомога більшу кількість очок.

Офіційно заявляємо: ніяких натяків з боку керівництва ФК Епіцентр Сергію Нагорняку не було, як і розмов про завершення нашої багаторічної співпраці.

Ми повністю довіряємо тренерському штабу ФК Епіцентр на чолі з Сергієм Миколайовичем та з розумінням ставимося до тієї турнірної ситуації, в якій опинилася наша команда.

Віримо, що саме під керівництвом Сергія Нагорняка та його тренерського штабу футбольний клуб Епіцентр продовжить свій розвиток і неодмінно тішитиме своїх прихильників перемогами в Українській Прем’єр-Лізі.

Звертаємося окремо і до представників медіа. Якщо у вас виникають питання щодо ситуації в нашому клубі, звертайтеся за офіційними коментарями до пресслужби ФК Епіцентр, яка надасть відповіді на них», – йдеться у заяві клубу.