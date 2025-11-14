Епіцентр знайшов головного винуватця невдач в УПЛ
Дебютант не знає перемог в домашніх іграх
близько 1 години тому
Фото - ФК Епіцентр (2025/2026)
Епіцентр домовляється з Лівим Берегом про проведення матчу 13 туру УПЛ проти Металіста 1925 в Києві, повідомляє Sport.ua.
Новачок УПЛ, який програв всі шість матчів в Тернополі, розглядає можливість змінити місце проведення домашніх матчів.
Переговори між обома клубами вже вийшли на фінішну пряму.
Зазначається, що в другій половині сезону Епіцентр розраховує грати в Кам'янці-Подільському.
