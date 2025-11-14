Чемпіон Словаччини Слован продовжує зберігати інтерес до голкіпера Оболоні Дениса Марченка, повідомляє SportArena.

18-річний воротар завершив реабілітацію після перелому руки і вже тренується в загальній групі.

На профілі Дениса в Transfermarkt вказано, що віднедавна його справами опікується агент Іван Іщенко, котрий раніше допоміг у переході Якова Кінарейкіна до Вільярреала.

Марченко до травми відіграв в рамці Оболоні 3 матчі, пропустив 1 гол і двічі зіграв на «нуль».

Контракт Дениса з Оболонню діє до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює Марченка в 600 тисяч євро.

