Павло Василенко

Неймар офіційно підтвердив, що більше не виступатиме за збірну Бразилії. Про своє остаточне рішення найкращий бомбардир в історії «селесао» оголосив під час пресконференції.

34-річний форвард повернувся до національної команди спеціально на чемпіонат світу-2026 після тривалого відновлення від травм. На турнірі він отримував небагато ігрового часу, але все ж зумів відзначитися голом у матчі 1/8 фіналу проти Норвегії (1:2).

Після тієї зустрічі Неймар заявив, що завершує міжнародну кар'єру, а тепер підтвердив це остаточно.

«Чемпіонат світу-2030? Ні, мене там не буде. Мій час у збірній Бразилії закінчився. Я створив там свою історію, прожив неймовірні моменти. Я пролив кров, віддав своє життя і завжди боровся за жовту футболку. Але настав момент, коли я більше не хочу її одягати», – сказав емоційний Неймар.

Форвард залишає національну команду її найкращим бомбардиром. На його рахунку 80 голів у 130 матчах за Бразилію – на три більше, ніж у легендарного Пеле. За кількістю проведених поєдинків він поступається лише Кафу, який зіграв 142 матчі.

Попри завершення міжнародної кар'єри, Неймар поки не планує прощатися з клубним футболом. Наразі він виступає за Сантос, а його контракт із бразильським клубом діє до кінця 2026 року. Питання щодо продовження угоди та подальшої кар'єри нападника залишається відкритим.