Павло Василенко

Неймар опинився в центрі нового скандалу в Сантосі. За інформацією бразильських ЗМІ, поведінка 33-річного футболіста під час перерви матчу проти Шапекоенсе викликала серйозне невдоволення серед гравців, тренерського штабу та керівництва клубу.

Як повідомляє Globo Esporte, після першого тайму Неймар жорстко розкритикував молодих партнерів по команді. Найбільше дісталося півзахиснику Габріелю Бонтемпо та захиснику Жоау Ананіасу. За даними джерела, лідер команди образливо висловився на адресу Бонтемпо, а також поставив під сумнів футбольні якості Ананіаса.

Інцидент стався, коли Сантос вів у рахунку 1:0. Попри перевагу, атмосфера в роздягальні була напруженою, а після перерви команда втратила контроль над грою й уникла поразки лише наприкінці матчу завдяки пенальті, який реалізував сам Неймар.

Повідомляється, що цей конфлікт ще більше погіршив стосунки між бразильською зіркою та іншими футболістами. Усередині клубу атмосферу називають напруженою, а деякі іноземні гравці нібито почуваються заляканими через постійну критику з боку Неймара після кожної помилки на полі.

Керівництво Сантоса вже готує внутрішню зустріч, щоб з'ясувати всі обставини інциденту. Представники Неймара відмовилися від коментарів, заявивши, що їм «нічого декларувати». Водночас Габріель Бонтемпо через свою пресслужбу спростував інформацію про особисті образи, назвавши ситуацію «загальною доганою». Аналогічну позицію зайняв і Жоау Ананіас, який підтвердив жорстку розмову, але заперечив особистий конфлікт із партнером.

Це вже не перший скандал за участю Неймара після його повернення до Сантоса. Минулого року після критики з боку форварда молодий нападник Девід Вашингтон, який нині виступає за Челсі, розплакався в роздягальні. Цього року також повідомлялося про конфлікт із Робіньо-молодшим під час тренування, після якого Неймару довелося публічно вибачатися.

Додаткове невдоволення всередині клубу викликав і нещодавній вчинок нападника. Поки Сантос грав матч Кубка Південної Америки проти Універсідад Сентраль, Неймар залишився в Бразилії та взяв участь у покерному турнірі. Після хвилі критики футболіст різко відповів у соцмережах, а згодом відсвяткував гол у ворота Шапекоенсе, імітуючи покерну комбінацію.

Наразі контракт Неймара із Сантосом діє до 31 грудня. У поточному сезоні він є другим найкращим бомбардиром команди з шістьма голами, однак наступний матч проти Атлетіко Мінейро пропустить через перебір жовтих карток.