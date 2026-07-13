Фанати не пробачили! Неймар відпочиває в США після фіаско Бразилії на ЧС-2026
Бразильці обурені
близько 2 годин томуПідписатися в
Минуло лише кілька днів після вильоту збірної Бразилії з чемпіонату світу-2026, а головна зірка команди Неймар уже опинився в центрі нового скандалу. За інформацією Goal, 34-річного футболіста помітили спочатку в одному з парків розваг Орландо, де він пересувався електросамокатом, а згодом – на покерному турнірі в Лас-Вегасі.
Саме ці кадри викликали хвилю обурення серед бразильських уболівальників. Багато хто розкритикував поведінку форварда, вважаючи, що після чергового невдалого виступу на мундіалі він мав би переживати поразку разом із країною, а не демонструвати безтурботний відпочинок. Особливо активно в соцмережах обговорюють його появу в Орландо, що знову породило дискусії щодо фізичної готовності Неймара під час турніру.
Нагадаємо, після вибуття Бразилії з чемпіонату світу нападник оголосив про завершення міжнародної кар'єри. За національну команду він провів 130 матчів і забив 80 голів, ставши найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії.