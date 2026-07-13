Павло Василенко

Минуло лише кілька днів після вильоту збірної Бразилії з чемпіонату світу-2026, а головна зірка команди Неймар уже опинився в центрі нового скандалу. За інформацією Goal, 34-річного футболіста помітили спочатку в одному з парків розваг Орландо, де він пересувався електросамокатом, а згодом – на покерному турнірі в Лас-Вегасі.

Seis dias depois da eliminação do Brasil na Copa, Neymar participou de um torneio de poker em Las Vegas, nos Estados Unidos.



📹 @WSOP pic.twitter.com/7YKJCJf4Uh — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 12, 2026

Саме ці кадри викликали хвилю обурення серед бразильських уболівальників. Багато хто розкритикував поведінку форварда, вважаючи, що після чергового невдалого виступу на мундіалі він мав би переживати поразку разом із країною, а не демонструвати безтурботний відпочинок. Особливо активно в соцмережах обговорюють його появу в Орландо, що знову породило дискусії щодо фізичної готовності Неймара під час турніру.

Нагадаємо, після вибуття Бразилії з чемпіонату світу нападник оголосив про завершення міжнародної кар'єри. За національну команду він провів 130 матчів і забив 80 голів, ставши найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії.