Павло Василенко

Мексиканська федерація футболу офіційно оголосила про зміну головного тренера національної збірної. Як і очікувалося, Хав'єр Агірре залишив свою посаду, а новим наставником команди став легендарний Рафаель Маркес.

Про кадрові зміни федерація повідомила у двох окремих заявах. Спершу було подяковано Агірре, який тричі очолював збірну Мексики та виводив її на чемпіонати світу 2002, 2010 і 2026 років. На прощання фахівцю присвятили емоційний відеоролик, назвавши його одним із символів мексиканського футболу. Вдалий виступ команди на домашньому мундіалі лише підкреслив його внесок у розвиток збірної.

Одночасно федерація підтвердила призначення Рафи Маркеса. Легендарний ексзахисник Барселони та один із найкращих футболістів в історії Мексики, який зіграв на п'яти чемпіонатах світу, тепер розпочинає новий етап кар'єри вже як головний тренер національної команди.

Повідомляється, що до тренерського штабу 47-річного Маркеса може приєднатися ще один колишній лідер збірної – Андрес Гуардадо. Нині він працює з молодіжною командою Севільї, а його призначення можуть офіційно підтвердити найближчими тижнями.