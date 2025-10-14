Естонія та Молдова не змогли виявити сильнішого у матчі відбору на ЧС-2026
Битва аутсайдерів групи закінчилася внічию
40 хвилин тому
Фото: Google
Збірна Естонії не зуміла здобути перемогу в матчі відбору до ЧС-2026 проти Молдови - зустріч завершилася нічиєю 1:1.
Вже на 12-й хвилині Маттіас Кайт вивів господарів уперед, але у другому таймі молдавська команда відновила рівновагу завдяки влучному удару Штефана Бодіштяна.
Після цієї гри Естонія набрала чотири очки і залишається на четвертій позиції у групі, утримуючи перевагу у три бали над Молдовою. Лідерами продовжують бути Норвегія (18 очок), Італія (12) та Ізраїль (9).
Група I
Естонія — Молдова 1:1
Голи: Кайт, 12 — Бодіштяну, 64.