Захисник збірної України Валерій Бондар у коментарі сайту Трибуна поділився емоціями після матчу проти Азербайджану (2:1) у кваліфікації чемпіонату світу 2026.

«Головне завдання було здобути три бали. З цим впоралися і порадували вболівальників. В принципі, задовільно. Якщо чесно, я не був у перерві в роздягальні, тому не можу сказати, що говорив тренер.

Під час заміни тренер сказав нічого по грі не змінювати. Грали так, як потрібно було грати – 4-1-4-1. Я виходив крайнім захисником грати.

Листопадові матчі? Сергій Ребров сказав, що все може бути, тому налаштовуємося на перше місце».