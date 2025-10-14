Бондар: «Налаштовуємося на перше місце в групі відбору на ЧС-2026»
Футболіст висловився про перемогу синьо-жовтих
близько 2 годин тому
Захисник збірної України Валерій Бондар у коментарі сайту Трибуна поділився емоціями після матчу проти Азербайджану (2:1) у кваліфікації чемпіонату світу 2026.
«Головне завдання було здобути три бали. З цим впоралися і порадували вболівальників. В принципі, задовільно. Якщо чесно, я не був у перерві в роздягальні, тому не можу сказати, що говорив тренер.
Під час заміни тренер сказав нічого по грі не змінювати. Грали так, як потрібно було грати – 4-1-4-1. Я виходив крайнім захисником грати.
Листопадові матчі? Сергій Ребров сказав, що все може бути, тому налаштовуємося на перше місце».
Після чотирьох турів Україна посідає друге місце з 7 очками. Лідером є збірна Франції з 10 очками. Третя позиція у Ісландії (4), Азербайджан йде четвертим.
Календар наступних матчів України у відборі ЧС-2026
13 листопада 2025, Франція – Україна
16 листопада 2025, Україна – Ісландія
Згідно з регламентом, прямі путівки на чемпіонат світу-2026 отримають лише переможці груп. Команди, що посядуть друге місце, навесні 2026 року зіграють у плей-оф за вихід на Мундіаль.
Поділитись