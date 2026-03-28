Евертон Миколенка планує зберегти головного тренера команди
Шотландський фахівець очолив ліверпульський клуб у січні 2025 року
близько 2 годин тому
Евертон розглядає можливість продовження співпраці з головним тренером Девідом Моєсом. Про це повідомляє The Guardian.
За інформацією джерела, у клубі планують влітку провести переговори з Моєсом щодо нового контракту. Усередині Евертона розраховують на позитивне рішення з боку шотландського спеціаліста.
Відомий фахівець очолив ліверпульський клуб у січні 2025 року, підписавши контракт терміном на 2,5 роки.
Станом на поточний сезон після 31 туру Евертон посідає восьме місце, відстаючи на три очки від зони, що дає право участі в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Миколенко має найбільше ігрового часу в топ-5 лігах Європи серед українців.
