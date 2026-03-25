Миколенко – про матч зі Швецією: «Усі готові та заряджені...»
Захисник збірної України додав ще більше віри у команду
близько 2 годин тому
Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко розповів, як відреагував на кадрові втрати гравців національної команди через травми перед плей-оф відбору на ЧС-2026.
«Зараз уже 48 годин до матчу. Більш відповідально відносимося до теорії, до всього. В принципі, кожен день відповідально відносимося, але зараз більше фокус на Швецію, і тренування було більше тактичне. Розглядали суперника і готувалися до нього».
Як ти особисто відреагував на таку велику кількість втрат через травми? Довбик, Зінченко, Батагов…
«Звісно, це сумно, що у нас немає гравців – ми втратили їх через травми та жовті картки. Але зараз у нас є 26 гравців, усі готові до матчу так само, як були б готові й травмовані. Усі заряджені на матч».
Матч Україна – Швеція пройде 26 березня у Валенсії на стадіоні «Сютат де Валенсія». Початок зустрічі о 21.45.
Раніше Руслан Маліновський оцінив шанси збірної України проти Швеції.
