Володимир Кириченко

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко розповів, як відреагував на кадрові втрати гравців національної команди через травми перед плей-оф відбору на ЧС-2026.

«Зараз уже 48 годин до матчу. Більш відповідально відносимося до теорії, до всього. В принципі, кожен день відповідально відносимося, але зараз більше фокус на Швецію, і тренування було більше тактичне. Розглядали суперника і готувалися до нього».

Як ти особисто відреагував на таку велику кількість втрат через травми? Довбик, Зінченко, Батагов…

«Звісно, це сумно, що у нас немає гравців – ми втратили їх через травми та жовті картки. Але зараз у нас є 26 гравців, усі готові до матчу так само, як були б готові й травмовані. Усі заряджені на матч».

Матч Україна – Швеція пройде 26 березня у Валенсії на стадіоні «Сютат де Валенсія». Початок зустрічі о 21.45.

