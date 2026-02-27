Миколенко має найбільше ігрового часу в топ-5 лігах Європи серед українців
Захисник зіграв майже 2000 хвилин за Евертон цього сезону
близько 14 годин тому
Захисник Евертона Віталій Миколенко залишається лідером серед українських футболістів серед представників топ-5 європейських ліг у сезоні 2025/26 за кількістю ігрового часу цього сезону.
На рахунку гравця мерсисайдського клубу вже 1971 хвилина, проведена у матчах Англійської Прем'єр-ліги. Дещо поступається йому півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк, який відіграв 1926 хвилин у чемпіонаті Англії.
Третій рядок у цьому списку займає Руслан Малиновський: хавбек Дженоа провів 1749 хвилин на полі у рамках італійської Серії А.
Українські футболісти за кількістю зіграних хвилин в топ-5 лігах в сезоні 2025/26
- 1971 – Віталій Миколенко (Евертон)
- 1926 – Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
- 1749 – Руслан Маліновський (Дженоа)
- 1640 – Владислав Ванат (Жирона)
- 1487 – Ілля Забарний (ПСЖ)
- 1486 – Віктор Циганков (Жирона)
- 384 – Артем Довбик (Рома)
- 353 – Олександр Зінченко (Ноттінгем Форест)
- 137 – Владислав Крапивцов (Жирона)
- 41 – Роман Яремчук (Ліон)
