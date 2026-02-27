Захисник Евертона Віталій Миколенко залишається лідером серед українських футболістів серед представників топ-5 європейських ліг у сезоні 2025/26 за кількістю ігрового часу цього сезону.

На рахунку гравця мерсисайдського клубу вже 1971 хвилина, проведена у матчах Англійської Прем'єр-ліги. Дещо поступається йому півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк, який відіграв 1926 хвилин у чемпіонаті Англії.

Третій рядок у цьому списку займає Руслан Малиновський: хавбек Дженоа провів 1749 хвилин на полі у рамках італійської Серії А.

Українські футболісти за кількістю зіграних хвилин в топ-5 лігах в сезоні 2025/26

1971 – Віталій Миколенко (Евертон)

1926 – Єгор Ярмолюк (Брентфорд)

1749 – Руслан Маліновський (Дженоа)

1640 – Владислав Ванат (Жирона)

1487 – Ілля Забарний (ПСЖ)

1486 – Віктор Циганков (Жирона)

384 – Артем Довбик (Рома)

353 – Олександр Зінченко (Ноттінгем Форест)

137 – Владислав Крапивцов (Жирона)

41 – Роман Яремчук (Ліон)

Раніше тренер Миколенка розповів, чому зробив ставку на дублера в матчі з МЮ.