Відомо, яку оцінку отримав Миколенко після нічиєї Евертона з аутсайдером АПЛ
Український захисник Евертона відіграв повний матч
30 хвилин тому
Віталій Миколенко/фото: Евертон
У рамках 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги Евертон вдома приймав Вулверхемптон. Поєдинок на арені Хілл Дікінсон Стедіум у Ліверпулі завершився результативною нічиєю – 1:1.
Український захисник господарів Віталій Миколенко відіграв усі 90 хвилин зустрічі, проте результативними діями відзначитись не зміг.
За версією статистичного сервісу WhoScored, виступ лівого фулбека було оцінено у 6,8 бала – це середній показник серед гравців Евертона. Найпомітнішим футболістом матчу став хавбек Вулверхемптону Андре Гомеш, який отримав оцінку 7,8.