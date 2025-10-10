Керівництво Евертона має намір запропонувати новий контракт захиснику збірної України Віталію Миколенку, повідомляє TEAMtalk.

Клуб має намір посилити лівий фланг оборони, однак прагне зберегти основного фулбека, який зарекомендував себе як стабільний і надійний гравець стартового складу.

Поточна угода 26-річного футболіста діє до 30 червня 2026 року, і, за інформацією джерела, Евертон має можливість автоматично продовжити контракт ще на один рік.

Миколенко виступає за клуб із січня 2022 року і за цей час провів 128 матчів, відзначившись 4 голами та 3 результативними передачами.

За даними Transfermarkt, його трансферна вартість оцінюється у 28 мільйонів євро.

