Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився очікування від матчу відбору ЧС-2026 проти Ісландії.

«Насичений календар, але ми відновилися до сьогоднішнього тренування. Готуватимемося, і завтра будемо готові до відповідального матчу.

Ми аналізували їхні останні матчі. Ісландці дуже добре грають під час стандартних положень – і в атаці, і в обороні. Тому більше уваги ми приділили цим моментам. І взагалі вони стали краще, на мою думку, у порівнянні з тим матчем, коли ми востаннє грали з ними у Вроцлаві. Ісландія стала більше грати на м'ячі, але все побачимо завтра», – сказав Миколенко на пресконференції.