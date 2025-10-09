Миколенко: «Ісландці стали краще у порівнянні з тим матчем, коли ми востаннє грали»
Футболіст оцінив майбутнього суперника синьо-жовтих
29 хвилин тому
Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився очікування від матчу відбору ЧС-2026 проти Ісландії.
«Насичений календар, але ми відновилися до сьогоднішнього тренування. Готуватимемося, і завтра будемо готові до відповідального матчу.
Ми аналізували їхні останні матчі. Ісландці дуже добре грають під час стандартних положень – і в атаці, і в обороні. Тому більше уваги ми приділили цим моментам. І взагалі вони стали краще, на мою думку, у порівнянні з тим матчем, коли ми востаннє грали з ними у Вроцлаві. Ісландія стала більше грати на м'ячі, але все побачимо завтра», – сказав Миколенко на пресконференції.
Після двох турів у групі D ситуація для України залишається непростою: поразка від Франції (0:2) та нічия з Азербайджаном (1:1) залишили команду на третьому місці у таблиці.
3 тур – 10 жовтня
Ісландія – Україна (21:45)
Франція – Азербайджан (21:45)
