Керівництво Евертона готове обговорити з агентами Джордана Пікфорда продовження його контракту, повідомляє журналіст Бен Джейкобс для talkSPORT.

Клуб планує забезпечити довгострокове майбутнє 31-річному голкіперу, чия угода діє до червня 2027 року. За інформацією джерела, іриски мають намір запропонувати Пікфорду значне підвищення зарплати, яка зараз становить близько 120 тисяч фунтів на тиждень.

У поточному сезоні АПЛ воротар вже двічі зберігав свої ворота у недоторканності із чотирьох зіграних матчів. Усього за Евертон він провів 323 поєдинки у всіх турнірах.

