Головний тренер Евертона Девід Моєс поділився останніми новинами про захисника збірної України Віталія Миколенка. Його слова наводить журналіст Бен Діннері.

Віталій поруч із командою. Нам потрібно подивитися, чи зможе він зіграти, чи ні. Сподіваємося, що все буде гаразд.

У матчі проти Вулвергемптона він щось відчув. Сам казав, що готовий їхати до збірної України й допомогти їй. Але вже там зрозумів, що, можливо, все ж не зовсім добре, тож залишив розташування команди, - сказав Моєс.