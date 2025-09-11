Захисник збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко продовжить виступи у Прем'єр-лізі, незважаючи на те, що його поточний контракт спливає у червні наступного року.

За даними українського журналіста Ігоря Бурбаса, угода футболіста містить опцію продовження в односторонньому порядку за ініціативою клубу без згоди гравця. Евертон може автоматично продовжити контракт ще на сезон до закінчення кампанії 2026/27. Джерело стверджує, що клуб має намір скористатися цим пунктом, щоб зберегти Миколенка у складі.

Головний тренер «ірисок» Девід Моєс повністю задоволений грою захисника та вважає його ключовим гравцем основної команди. Сам футболіст також задоволений своїм становищем та роллю у клубі.

Миколенко перейшов до Евертона в січні 2022 року з київського Динамо за 23,5 мільйона євро. Минулого сезону він провів 37 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Евертон мав офіційну пропозицію по Миколенку.