Евертон з Миколенком переміг Вулвергемптон, поразка Брентфорда Ярмолюка та драматичний успіх МЮ
Зіграно чотири поєдинки чемпіонату Англії
близько 1 години тому
Сьогодні, 30 серпня, відбулися поєдинки в рамках третього туру АПЛ, в яких взяли участь і українські легіонери.
Евертон на виїзді здобув важку перемогу над Вулвергемптоном з рахунком 3:2. Український захисник «ірисок» Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі, зігравши весь матч. За Евертон два асисти зробив Джек Гріліш.
Сандерленд здобув вольову перемогу над Брентфордом (2:1) українського півзахисника Єгора Ярмолюка, який відіграв весь матч.
У інших матчах дня Манчестер Юнайтед здобув драматичну перемогу над Бернлі (3:2), а Тоттенгем вдома програм Борнмуту – 0:1.
АПЛ, 3-й тур
Вулвергемптон – Евертон – 2:3
Голи: Хван, 21, Гомеш, 79 – Бету, 7, Ндіає, 33, Дьюсбері-Холл, 55.
Сандерленд – Брентфорд – 2:1
Голи: Ле Фе, 82 (пен), Ісідор, 90+6 – Тьяго, 77.
Тоттенгем – Борнмут – 0:1
Гол: Еванілсон, 5.
Манчестер Юнайтед – Бернлі – 3:2
Голи: Каллен, 27 (автогол), Мбемо, 57, Фернандеш, 90+6 (пен) – Фостер, 55, Ентоні, 66.
