Павло Василенко

Сьогодні, 30 серпня, відбулися поєдинки в рамках третього туру АПЛ, в яких взяли участь і українські легіонери.

Евертон на виїзді здобув важку перемогу над Вулвергемптоном з рахунком 3:2. Український захисник «ірисок» Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі, зігравши весь матч. За Евертон два асисти зробив Джек Гріліш.

Сандерленд здобув вольову перемогу над Брентфордом (2:1) українського півзахисника Єгора Ярмолюка, який відіграв весь матч.

У інших матчах дня Манчестер Юнайтед здобув драматичну перемогу над Бернлі (3:2), а Тоттенгем вдома програм Борнмуту – 0:1.

АПЛ, 3-й тур

Вулвергемптон – Евертон – 2:3

Голи: Хван, 21, Гомеш, 79 – Бету, 7, Ндіає, 33, Дьюсбері-Холл, 55.

Сандерленд – Брентфорд – 2:1

Голи: Ле Фе, 82 (пен), Ісідор, 90+6 – Тьяго, 77.

Тоттенгем – Борнмут – 0:1

Гол: Еванілсон, 5.

Манчестер Юнайтед – Бернлі – 3:2

Голи: Каллен, 27 (автогол), Мбемо, 57, Фернандеш, 90+6 (пен) – Фостер, 55, Ентоні, 66.