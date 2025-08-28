У поєдинку Кубка англійської ліги Евертон переміг над Мансфілд Таун з рахунком 2:0.

У стартовому складі мерсисайдців вийшов український захисник Віталій Миколенко, який нещодавно повернувся після травми. Футболіст провів на полі 87 хвилин, відзначившись двома ключовими перехопленнями та 49 точними передачами. За версією SofaScore гра Миколенко була оцінена в 7,2 бали.

Найкращим футболістом зустрічі визнано Джеймса Тарковского з рейтингом 8,6, а найгірший показник отримав нападник Мансфілда Вілл Еванс - всього 5,1.

