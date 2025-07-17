Англійський футбольний клуб Евертон презентував нову виїзну форму на сезон 2025/26. Спорядження виготовлено британським брендом Castore.

Форма виконана у пастельному жовтому кольорі з комірцем у стилі поло та рифленою вставкою. На грудях зображено Вежу Принца Руперта — один із символів клубу. На рукавах нанесено візерунки, що символізують залізницю, яка свого часу відігравала важливу роль у житті Ліверпуля.

Участь у презентації нової форми взяв і український захисник Віталій Миколенко, який виступив у ролі моделі.

Минулого сезону Миколенко зіграв за Евертон у 37 матчах, забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі. Контракт футболіста з «ірисками» чинний до 30 червня 2026 року.

Цікаво, що на тлі участі Миколенка в презентації нової форми, інший українець в АПЛ — Ілля Забарний — був відсутній на презентації екіпірування Борнмута. Це лише підживило чутки про можливий трансфер захисника найближчим часом.