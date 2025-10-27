Евертон з Миколенком у складі потрапив під шалений спротив Тоттенгема
Мерсисайдці поступились гостям
Виталий Миколенко / Фото - Getty Images
Евертон розгромно поступився Тоттенгему в поєдинку 9 туру АПЛ. Матч в Ліверпулі завершився з рахунком 0:3.
Команда Віталія Миколенка ще до перерви отримала 2 голи у власні ворота. Початок розгрому Евертона поклав ван де Вен, оформивши дубль.
По перерві мерсисайдці відсунули гру подалі від власних воріт, але наприкінці зустрічі нічого не змогли вдіяти з голом Сарра, встановивши підсумковий результат зустрічі.
Миколенко в матчі проти Тоттенгема відіграв від свистка до свистка.
АПЛ. 9 тур
Евертон - Тоттенгем 0:3
Голи: ван де Вен, 19, 45+6, Сарр, 89
