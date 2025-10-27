Евертон розгромно поступився Тоттенгему в поєдинку 9 туру АПЛ. Матч в Ліверпулі завершився з рахунком 0:3.

Команда Віталія Миколенка ще до перерви отримала 2 голи у власні ворота. Початок розгрому Евертона поклав ван де Вен, оформивши дубль.

По перерві мерсисайдці відсунули гру подалі від власних воріт, але наприкінці зустрічі нічого не змогли вдіяти з голом Сарра, встановивши підсумковий результат зустрічі.

Миколенко в матчі проти Тоттенгема відіграв від свистка до свистка.

АПЛ. 9 тур

Евертон - Тоттенгем 0:3

Голи: ван де Вен, 19, 45+6, Сарр, 89

