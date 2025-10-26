Павло Василенко

Півзахисник національної збірної України Єгор Ярмолюк зазнав травми у поєдинку дев'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги між Брентфордом та Ліверпулем (3:2). Відзначимо, що підопічні Арне Слота зазнали четвертої поразки поспіль.

Хавбек Брентфорда Ярмолюк отримав травму і був замінений на 29-й хвилині. Характер і серйозність ушкодження поки що невідомі.

Брентфорд завдяки цій перемозі піднявся на десяте місце в АПЛ (13 очок) і тепер відстає від Ліверпуля, що йде шостим, усього на два залікових бали.

АПЛ, 9-й тур

Брентфорд – Ліверпуль – 3:2

Голи: Уаттара, 5, Шаде, 45, Тьяго, 60 (пенальті) – Керкез, 45+5, Салах, 89.