Фабрегас назвав головну проблему Алонсо в Реалі
Все через велику кількість зірок
близько 2 годин тому
Колишній півзахисник збірної Іспанії та нинішній тренер Комо Франсеск Фабрегас прокоментував труднощі Хабі Алонсо у мадридському Реалі.
На думку Фабрегаса, головна проблема клубу полягає не в тактичних схемах, а у психологічному стані провідних гравців команди.
«Всі вони дуже хороші гравці. Кожен заслуговує на місце в основі та вважає, що повинен грати постійно. Кожен прагне бути тим, хто робить різницю на полі. Всі вони коштують по 50 мільйонів євро і виступають за свої національні збірні. Впоратися з цим і втримати такий колектив під контролем, безумовно, найважче завдання», — зазначив Фабрегас у документальному фільмі від DAZN.
Нагадаємо, що Хабі Алонсо очолив Реал влітку 2025 року, змінивши на посаді Карло Анчелотті.
Раніше повідомлялося, що зірковий вінгер Реала планує продовжити кар'єру в АПЛ.