Українські клуби набрали 0.500 бала у таблицю коефіцієнтів УЄФА після перших матчів другого кваліфікаційного раунду єврокубків. Це стало можливим завдяки перемогам Динамо над мальтійським Гамруном (3:0) та Шахтаря над турецьким Бешикташем (4:2).

Хоча Полісся поступилося андоррській Санта-Коломі (1:2), а Олександрія програла сербському Партизану (0:2), загальний баланс дозволив Україні набрати 18.475 бала та обійти Росію, яка має 18.299 бала і залишається без клубів у єврокубках.

Зараз Україна на 27-му місці, поступаючись лише 0.868 бала Словенії, яка йде 26-ю. Всі чотири представники України продовжують боротьбу, тож є шанс надолужити відставання вже у матчах-відповідях 31 липня.