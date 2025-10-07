Павло Василенко

Барселона продовжує очікувати нової перевірки муніципалітетом стану «Камп Ноу», після якої буде офіційно видано ліцензію на повторне відкриття стадіону, на яку чекали понад два місяці, стверджує Mundo Deportivo.

Ідея полягає в тому, щоб об'єкт міг вмістити 27 000 вболівальників на двох трибунах, які на цьому етапі вважаються завершеними. Однак, додає видання, це змусило повністю зупинити роботи на стадіоні, що може призвести до подальших затримок у наступних етапах загальної реконструкції стадіону та ще більше затримати остаточне завершення проєкту.

Однак, Барселона не виконала це прохання муніципалітету та продовжує активно працювати над усуненням усіх проблемних моментів та виконанням усіх рекомендацій, отриманих від Муніципальної ради та пожежної служби міста, продовжуючи сподіватися, що отримає необхідну ліцензію, щоб мати змогу повернутися на «Камп Ноу» одразу після перерви на матч із Жироною, який запланований на 18 жовтня.

Каталонці вже оголосили, що матч Ліги чемпіонів з Олімпіакосом, який відбудеться 21 числа того ж місяця, відбудеться на «Монжуїку», але є надія, що все буде добре і для матчу з Айнтрахтом, який відбудеться на стадіоні клубу.