27-річний англійський форвард Маркус Решфорд висловився про свій перехід до Барселони, де виступатиме на правах оренди. Нападник, як і раніше, перебуває на контракті в Манчестер Юнайтед, хоча клуб більше не розраховує на його послуги.

«Я дуже схвильований. Це клуб, де мрії збуваються, де виграють великі трофеї, і мені близьке те, за що він стоїть. Відчуваю себе як удома – це було важливим чинником мого вибору. Для мене це сімейний клуб. Тут людям комфортно, це гарне місце.

Завжди намагаюся бути вирішальним, грати швидко та динамічно. Я люблю красивий футбол. Із дитинства стежив за «Барселоною», як і багато фанатів. Для мене буде щастям грати тут, і я насолоджуватимусь кожною хвилиною.

Переповнений азартом і бажанням допомогти клубу перемагати. Минулого сезону вони виграли багато, але я бачу, що зараз прагнуть ще більшого. І для гравця це саме те, що потрібно – це мотивує ставати кращим. Я не можу дочекатися початку ігор, хоча зараз просто насолоджуюся кожною хвилиною», – прокоментував Решфорд.