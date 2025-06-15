Колишній захисник національної збірної України Артем Федецький в інтерв'ю сайту «Український футбол» поділився думками про шанси молодіжної команди синьо-жовтих вийти до плей-оф Євро-2025.

«Чи нічийний результат між Нідерландами та Фінляндією пішов на користь нашій команді? Враховуючи, що ми самі програли перший матч, то це ідеальний результат для нас. Треба перемагати Фінляндію, а там, у поєдинку з Нідерландами, вже все буде вирішуватися. Все в наших руках, трагедії не сталося.

Так, болюча поразка, але тим не менш команда продемонструвала якість гри, самовіддачу, проте трішки не вистачило їй концентрації. Не треба так само списувати гравців збірної Данії, там дуже хороші футболісти, дехто грає у сильних європейських чемпіонатах», ‒ сказав Федецький.