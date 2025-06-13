Михайло Цирук

В неділю, 15 червня, молодіжна збірна України проведе свій другий поєдинок на Євро-2025 проти Фінляндії (початок о 19:00). Після поразки від Данії на старті турніру відступати немає куди: нам буде потрібна лише перемога, і якщо її не станеться, то на мріях про плейоф фактично можна буде ставити хрест. Пропонуємо до вашої уваги анонс, можливо, вирішального моменту всього чемпіонату Європи для нашої команди.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET. Широка лінія на понад 70 видів спорту дозволяє обрати тільки найкращі події. Бренд створює унікальний український YouTube-контент та є партнером зірок світового кіберспорту. GGBET – Тримай свою лінію!

Перший тур та турнірне становище в групі

Результат збірної України в першому турі групового етапу відверто розчарував. По ходу зустрічі з Данією підопічні Унаї Мельгоси двічі вели в рахунку, причому вдруге вийшли вперед на 78 хвилині, однак все ж примудрилися відпустити гру та поступитися з рахунком 2:3, і тепер ця поразка суттєво ускладнює для нас боротьбу за плейоф.

Фінляндія ж на початку турніру навпаки здивувала з приємного боку. У матчі проти Нідерландів, та й загалом у цій групі, наш майбутній суперник вважався явним аутсайдером, однак ледь не шокував значно потужнішого суперника.

Голи Терхо та Кескінена у першому таймі дозволили фінам піти на перерву з комфортною перевагою у два мʼячі. Проте втримати її у другій половині гри не вдалося, і ораньє таки зуміли звести поєдинок до нічиєї завдяки точним ударам Валенте та Поку (2:2).

Ця нічия залишає цілком реальні шанси на вихід з групи для збірної України. Відставання українців від другого місця наразі складає лише одне очко, зараз – матч з аутсайдером Фінляндією, і якщо його виграти - ми точно у грі до останнього туру. Залишилося лише його виграти, однак це точно не буде просто.

Що змінить Україна?

Загалом, великої кількості змін у складі нашої команди, порівняно з поєдинком проти Данії, чекати, мабуть, не варто. Сказати, що хтось відверто провалився, не можна, загалом, попри результат, команда виглядала пристойно, тож якщо зміни в складі й будуть, то точкові.

Можливо, повернутися у склад буде готовий Тарас Михавко, адже в те, що він не розглядався тренерським штабом як основний варіант у центрі захисту, віриться слабко, тож у його відсутності на полі в першому поєдинку явно є якась причина, повʼязана зі станом гравця. Втім, особливих претензій до Ярослава Козіка, який замінив Тараса, немає, тож рішення залишити в основі його також можна буде зрозуміти.

Можливо, з перших хвилин зʼявиться на полі Єгор Ярмолюк, і тут головним кандидатом на заміну буде Валентин Рубчинський. Динамівські крила атаки, які формували Брагару та Волошин, провели хороший поєдинок. Трохи невиразно зіграв Ванат, однак навряд після цього його місце в основі підлягатиме сумнівам.

Щодо воротарської позиції можна подискутувати. З одного боку, Руслан Нещерет пропустив тричі та не рятував свою команду. З іншого, звинуватити кіпера в якомусь з голів досить важко, тож тут Мельгоса може прийняти будь-яке рішення, і воно матиме пояснення. Однак по-вболівальницьки побачити у справі Георгія Єрмакова було б також цікаво.

Збірна Фінляндії: з ким матимемо справу?

На папері саме Фінляндія – найскромніший з наших суперників у цій групі, однак збірна Нідерландів уже теж так думала. Людей з топових клубів та ліг, які б хоч трохи там грали, тут немає, однак чи можемо ми бути впевненими в тому, що гравці основи своїх клубів з чемпіонату України значно сильніші за гравців основи своїх клубів з фінської першості? Хочеться вірити, що так, однак все покаже лише гра.

Якщо все ж спробувати когось виділити, то варто сказати про голкіпера Лукаса Бергстрема: у Челсі він зовсім не грає, однак представників таких клубів у заявці Суомі більше немає. Серед тих, хто робить погоду на полі, слід згадати форварда Натана Скютту. У цьому сезоні він був основним форвардом Дюнкерка, що дістався до плейоф за підвищення у Лігу 1, та оформив 8+5 у всіх турнірах.

Прогноз на матч Фінляндія - Україна

Експерти GGBET дають такий прогноз на футбол: перемога Фінляндії – 3,86, нічия – 3,79, успіх України – 1,9. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть цікавий матч. Тримай свою лінію!

Історія зустрічей

Молодіжні збірні України та Фінляндії зустрічалися між собою пʼять разів, і за результатами тут майже повна рівність: дві перемоги синьо-жовтих, одна – у суперників та ще дві нічиїх.

Чотири гри відбулися в межах відбору на чемпіонати Європи: на Євро-2013 перший поєдинок завершився внічию (1:1), а в другому сильнішою була Україна (2:1). У кваліфікації Євро-2021 команди обмінялися виїзними перемогами 2:0, а між цим, у 2017, зіграли у фіналі Меморіалу Лобановського, де після нічиєї 0:0 фіни перемогли в серії пенальті. Хто з команд тріумфує цього разу та підвищить свої шанси на вихід до плейоф континентальної першості?

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. Дотримуйтесь ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

У матеріалі використані фото Getty Images, УАФ