Напередодні поєдинку молодіжної збірної України на Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії голкіпер синьо-жовтих Руслан Нещерет узяв участь у передматчевій пресконференції.

«Настрій перед матчем у нас гарний. Я вважаю, що ми маємо підходити до цієї гри саме з таким настроєм, тому що немає сенсу тримати образу на той результат, який був у першому поєдинку. Ми маємо на сто відсотків підготуватися до наступної зустрічі. А для досягнення кращого результату, вважаю, ми повинні переглянути ті помилки, яких ми припустилися. Усе це ми зробили на вечірньому перегляді. Поговорили про те, що відбулося. Думаю, що в матчі з Фінляндією команда має викластися на всі сто відсотків і довести, що вона гідна перемоги.

Нам байдуже, на якому стадіоні грати, адже під час війни ми постійно грали за кордоном, на великій кількості різних арен. Це не так важливо. Важливо, щоб команда перемагала, і я би дуже хотів бачити наших уболівальників на трибунах», – цитує Нещерета пресслужба УАФ.