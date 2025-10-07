Колишній захисник національної збірної України Артем Федецький в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу, в якому команда України зустрінеться з Іспанією.

«Фаворитом виглядає саме Іспанія, але лише до гри. Просто сама по собі в цієї команди гучна назва, скажімо так. Від наймолодшої вікової категорії до національної збірної у цій країні всі команди грають майже завжди на високому рівні. Просто й легко нашим хлопцям точно не буде, але, якщо вони будуть так само грати, як у матчах групового етапу, з душею та самовіддано, то все має бути добре. Не треба боятися Іспанії.

Всі наші хлопці вже молодці, бо скільки було проблем у тренерського штабу до чемпіонату світу, скількох гравців не вдалося запросити з тих чи інших причин, але Михайленко і його асистенти красунчики, впоралися. Викликали тих гравців, які дійсно б’ються на футбольному полі й щобільше – вміють досягати результату».