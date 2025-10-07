Федецький оцінив шанси збірної України U-20 у матчі 1/8 фіналу ЧС-2025 проти Іспанії
Експерт призвав синьо-жовтих не боятися іспанців
близько 2 годин тому
Колишній захисник національної збірної України Артем Федецький в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу, в якому команда України зустрінеться з Іспанією.
«Фаворитом виглядає саме Іспанія, але лише до гри. Просто сама по собі в цієї команди гучна назва, скажімо так. Від наймолодшої вікової категорії до національної збірної у цій країні всі команди грають майже завжди на високому рівні. Просто й легко нашим хлопцям точно не буде, але, якщо вони будуть так само грати, як у матчах групового етапу, з душею та самовіддано, то все має бути добре. Не треба боятися Іспанії.
Всі наші хлопці вже молодці, бо скільки було проблем у тренерського штабу до чемпіонату світу, скількох гравців не вдалося запросити з тих чи інших причин, але Михайленко і його асистенти красунчики, впоралися. Викликали тих гравців, які дійсно б’ються на футбольному полі й щобільше – вміють досягати результату».
Нагадаємо, Україна стала переможцем групи B, а Іспанія фінішувала третьою в групі C. Переможець цієї пари зіграє в чвертьфіналі з кращим у протистоянні Колумбія – ПАР.
Матч Україна – Іспанія пройде на стадіоні «Естадіо Еліас Фігероа Брандер» у Вальпараїсо (Чилі). Початок гри заплановано на 22:30.
