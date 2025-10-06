Після завершення всіх матчів групового етапу чемпіонату світу U-20 визначився суперник збірної України у першому матчі плей-оф у Чилі. В 1/8 фіналу команда Дмитра Михайленка зустрінеться з однолітками з Іспанії.

Раніше українці, здобувши перемогу над Парагваєм з рахунком 2:1, посіли перше місце у своїй групі з сімома очками. Іспанська команда пробилася у плей-оф як одна з чотирьох найкращих збірних, які посіли треті місця у своїх групах, набравши чотири очки.

У груповому етапі українці грали проти збірних Південної Кореї, Парагваю та Панами, а іспанці зустрічалися з командами Марокко, Мексики та Бразилії.

Матч України та Іспанії пройде у Вальпараїсо на стадіоні Естадіо Еліас Фігероа Брандер 7 жовтня. Початок зустрічі запланований на 22:30 за київським часом.