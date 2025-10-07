Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич перед жовтневою паузою на матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2025 проти Ісландії й Азербайджану відповів, чи прийняв би пропозицію повернутися до містка наставника «синьо-жовтих».

Потрібно було б дуже добре подумати. Багато нюансів щодо нерозуміння ситуації навколо збірної. Але я не можу категорично сказати – ні.

Так, я не сказав останнього слова. Але якби мені було трохи менше років 😁, я б не сумнівався у своєму рішенні. Зараз не хочеться помилитися, це дуже серйозна відповідальність, – зізнався Маркевич в інтерв'ю Meta.ua.