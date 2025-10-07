Маркевич відверто зізнався, чи прийме пропозицію знову очолити збірну України
Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич перед жовтневою паузою на матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2025 проти Ісландії й Азербайджану відповів, чи прийняв би пропозицію повернутися до містка наставника «синьо-жовтих».
Потрібно було б дуже добре подумати. Багато нюансів щодо нерозуміння ситуації навколо збірної. Але я не можу категорично сказати – ні.
Так, я не сказав останнього слова. Але якби мені було трохи менше років 😁, я б не сумнівався у своєму рішенні. Зараз не хочеться помилитися, це дуже серйозна відповідальність, – зізнався Маркевич в інтерв'ю Meta.ua.
Нагадаємо, збірна України під час жовтневого збору спочатку вирушить на виїзд до Ісландії. Гра відбудеться 10-го числа о 21:45. Після цього команда Сергія Реброва номінально вдома прийме Азербайджан. Стартовий свисток пролунає о 21:45 13 жовтня.
Також Маркевич шокував своєю кандидатурою для збірної України
