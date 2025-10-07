Федецький розповів, у чому секрет успіху збірної України U-20 на чемпіонаті світу
Експерт висловив свою думку про команду Дмитра Михайленка
близько 1 години тому
Колишній захисник низки українських клубів Артем Федецький в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився думками щодо секрету успіху збірної України U-20 на молодіжному чемпіонаті світу-2025.
«У цій молодіжній збірній України чимало дійсно хороших, якісних гравців, які у майбутньому можуть дорости й до національної команди. Та виокремлювати нікого не буду. Як на мене, ця наша молодіжка сильна своєю командною грою. Маємо, скажімо так, міцний кулак, який формують і гравці, і представники тренерського штабу».
Матч Україна – Іспанія пройде на стадіоні «Естадіо Еліас Фігероа Брандер» у Вальпараїсо (Чилі). Початок гри заплановано на 22:30.
Переможець цього протистояння потрапить до чвертьфіналу, де зустрінеться з переможцем пари Колумбія – ПАР.
