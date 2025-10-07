Збірна України U-20 завершує підготовку до матчу проти Іспанії. ВІДЕО
Сьогодні о 22:30 відбудеться поєдинок 1/8 фіналу мундіалю
близько 1 години тому
фото - УАФ
Юнацька збірна України U-20 завершила груповий етап чемпіонату світу-2025 у Чилі на першому місці у групі B, здобувши перемогу над Парагваєм із рахунком 2:1.
Завдяки цьому результату команда Дмитра Михайленка вийшла до 1/8 фіналу, де її суперником стане збірна Іспанії. Поєдинок відбудеться 7 жовтня у Вальпараїсо, початок зустрічі — о 22:30 за київським часом.
Перед вирішальним матчем українці провели заключне тренування:
