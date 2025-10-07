Україна U-20 ‒ Іспанія U-20: де дивитися трансляцію матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025
Поєдинок пройде вже сьогодні
близько 1 години тому
Фото - УАФ
7 жовтня відбудеться поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 між збірними України U-20 та Іспанії U-20.
Матч пройде на стадіоні «Естадіо Еліас Фігероа Брандер» у Вальпараїсо (Чилі). Початок гри заплановано на 22:30.
Де дивитися матч Україна U-20 – Іспанія U-20
- В Україні поєдинок у прямому ефірі онлайн можна безкоштовно дивитися на телеканалі Суспільне Спорт та офіційному сайті ФІФА.
Переможець цієї пари зіграє в чвертьфіналі з кращим у протистоянні Колумбія – ПАР.
