Відомий український тренер Олег Федорчук в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився враженнями щодо поразки київського Динамо від Маккабі Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи.

«Це тупикова ситуація. Ця гра ще раз засвідчила, що Динамо потрібні кардинальні зміни. Кияни жахливо виглядали на тлі Маккабі. І тут навіть на вилучення все не спишеш, бо й до нього команда грала доволі погано. Ну не може бути в команді чотири захисники, які взагалі не вміють відбирати м’яч! Маккабі переграло Динамо за всіма компонентами.

Протягом гри було кілька епізодів у Ваната, коли він опинявся один в один і навіть не намагався обіграти захисника. Гравець Маккабі в аналогічній ситуації обігрує і забиває. А динамівці, щоб відзначитися, починають розігрувати комбінації, робити купу дотиків. А все простіше – вирішує індивідуальна майстерність. І це при тому, що Маккабі грало у простий футбол, але цього наразі достатньо, аби перемагати Динамо».