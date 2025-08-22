Федорчук: «Маккабі переграло Динамо за всіма компонентами»
Фахівець виніс вердикт команді Олександра Шовковського
близько 1 години тому
Відомий український тренер Олег Федорчук в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився враженнями щодо поразки київського Динамо від Маккабі Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи.
«Це тупикова ситуація. Ця гра ще раз засвідчила, що Динамо потрібні кардинальні зміни. Кияни жахливо виглядали на тлі Маккабі. І тут навіть на вилучення все не спишеш, бо й до нього команда грала доволі погано. Ну не може бути в команді чотири захисники, які взагалі не вміють відбирати м’яч! Маккабі переграло Динамо за всіма компонентами.
Протягом гри було кілька епізодів у Ваната, коли він опинявся один в один і навіть не намагався обіграти захисника. Гравець Маккабі в аналогічній ситуації обігрує і забиває. А динамівці, щоб відзначитися, починають розігрувати комбінації, робити купу дотиків. А все простіше – вирішує індивідуальна майстерність. І це при тому, що Маккабі грало у простий футбол, але цього наразі достатньо, аби перемагати Динамо».
Матч-відповідь між цими командами пройде вже наступного тижня, 28 серпня, у Любліні.
Переможець протистояння напряму потрапить до основного етапу Ліги Європи, а інша команда виступатиме у Лізі конференцій.