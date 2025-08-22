Шовковський вигнав Ярмоленка з тренування Динамо перед грою з Пафосом
У лідера та тренера Динамо напружені стосунки
близько 1 години тому
Андрій Ярмоленко/фото: Динамо
У таборі київського Динамо розгорівся конфлікт між головним тренером Олександром Шовковським та одним із лідерів команди Андрієм Ярмоленком, повідомляє Ігор Бурбас на своєму ютуб-каналі.
За даними джерела, інцидент стався на тренуванні перед матчем-відповідь з кіпрським Пафосом. Наставнику не сподобалося ставлення Ярмоленка до роботи, після чого він різко зажадав, щоб футболіст залишив заняття.
Сам Андрій не загострював ситуацію – спокійно сприйняв слова Шовковського і продовжив тренуватися окремо, виконуючи бігову роботу по колу до завершення сесії.
Нагадаємо, що вчора Динамо поступилося Маккабі в четвертому раунді кваліфікації Ліги Європи.