Хавбек Маккабі Тель-Авів Крістіан Беліч розповів про свої емоції після перемоги над київським Динамо. У першому матчі кваліфікації Ліги Європи ізраїльський колектив впевнено обіграв біло-синіх із рахунком 3:1.

«Якби нам сказали перед матчем, що результат буде таким, ми б з ним, звісно ж, погодилися. Але попереду ще матч-відповідь, і в ньому буде важливо також перемогти. Потрібно буде знову не боятися вірити в себе, як це було сьогодні, вийти на поле з тією ж енергією та рішучістю.

Не можна дозволити собі думати, що в цьому протистоянні вже все вирішено і просто чекати, поки закінчиться друга гра. Потрібно взяти ініціативу в свої руки та постаратися зняти всі питання ще в першому таймі.

Відсутність фанатів? Ніхто не хоче грати без уболівальників, я б віддав перевагу Блумфілду, але якщо грати без фанатів – то хоча б удома. Моя родина приїхала, але, звичайно, я краще граю перед очима вболівальників», – сказав Крістіан.