Головний тренер Маккабі Тель-Авів Жарко Лазетич висловився після перемоги своєї команди над київським Динамо у першому поєдинку четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26, що завершився з рахунком 3:1.

«Нам доведеться якомога швидше забути про цю гру. У матчі-відповіді проти них потрібно бути обережнішими, і тоді ми зможемо зіграти краще.

Це перший тайм. Результат є результат, ми були дуже хороші. Ми створили багато моментів. Ми пропустили після їхнього першого удару в створ. Потім вони втратили гравця, і ми контролювали гру.

У минулому сезоні нам було важко, коли у нас була чисельна перевага, так що це теж прогрес для нас. Ми створили багато моментів, це непросто, ми забили чудові голи», — сказав Лазетич для Sport5.