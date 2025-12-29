Бразильський Ботафого вирішив не продовжувати роботу над можливим переходом вінгера Глейкера Мендоси, який виступає за Кривбас.

За інформацією ESPN, клуб із Ріо-де-Жанейро відмовився від угоди через фінансові умови. Сторони провели попередні контакти, однак сума, яку запитував український клуб за свого лідера, виявилася непідйомною для Ботафого. В результаті керівництво прийняло рішення припинити обговорення трансферу та перейти на інші кандидатури для посилення складу. При цьому наголошується, що інтерес до Мендоси з боку інших команд нікуди не зник і може проявитися знову.

У сезоні 2025/26 венесуельський вінгер провів 15 матчів в Українській Прем'єр-лізі, відзначившись 5 забитими м'ячами та 8 гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ підсилився двома ключовими гравцями Кривбаса.