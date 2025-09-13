Федорчук жорстко пройшовся по тренерському штабу Карпат: «Лупашко повторює помилки Ашура»
35 хвилин тому
Відомий український тренер Олег Федорчук в інтерв’ю сайту «Український футбол» поставив під сумнів компетентність наставника зелено-білих Владислава Лупашка.
«Тренерський штаб Лупашка не дотягує до поставлених завдань клубу. Щоб працювати з іноземцями та будувати команду під амбітні цілі, потрібно мати серйозний досвід. У «Карпатах» звучать лише заяви, але на полі цього не видно».
Фахівець провів паралелі між нинішніми Карпатами та Поліссям під керівництвом Імада Ашура.
«Ситуація один в один. У Лупашка хоча б був сезон у «Інгульці», а в Ашура не було жодного досвіду. І там, і тут – гучні слова без підтвердження грою».
Карпати після чотирьох турів УПЛ посідають 14-те місце в турнірній таблиці, маючи три залікові пункти у своєму активі.
14 вересня команда Владислава Лупашка зустрінеться з СК Полтава в рамках п'ятого туру чемпіонату України.
