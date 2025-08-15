Сергій Стаднюк

У третьому турі української Прем'єр-ліги Оболонь на виїзді здолала Рух.

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму, незважаючи на перевагу львів’ян. Владислав Устименко влучним ударом після подачі зі штрафного вивів «пивоварів» уперед.

Після перерви господарі зуміли відновити рівновагу. На 62-й хвилині Лях завершив результативну атаку Руху. Та вирішальне слово знову було за Оболонню вже після повітряної тривоги: на 74-й хвилині Суханов, для якого це другий гол поспіль, приніс своїй команді перемогу.

Оболонь набрала сім очок і вийшла в одноосібні лідери УПЛ. Однак у Динамо та Колоса (по 6) ще є по матчу в запасі. Рух із трьома балами наблизився до зони перехідних матчів.

УПЛ, третій тур

Рух – Оболонь 1:2

Голи: Лях, 62 – Устименко, 27, Суханов, 74

Рух: Герета, Лях, Холод, Слюбик, Копина (Едсон, 71), Пастух, Підгурський (Слюсар, 46), Квас (Притула, 39), Руніч (Клайвер, 64), Кітела (Алмазбеков, 39), Фаал

Оболонь: Марченко, Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Суханов, Слободян (Нестеренко, 60), Чех, Кулаковський (Семенов ,46), Устименко (Прокопенко, 60), Бичек (Мединський, 36)

Попередження: Слюбик – Кулаковський, Семенов, Нестеренко

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Рух – Оболонь.