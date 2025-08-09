Рух погодив трансфер захисника у європейський клуб
Львівський Рух остаточно фіналізував перехід свого захисника Віталія Романа в польську Лехію.
Згідно інформації ТаТоТаке, угода передбачає, що клуб з Гданську виплатить за 22-річного гравця 700 тисяч євро.
Контракт футболіста з Рухом чинний до 31 грудня 2026 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця наразі становить близько 800 тисяч євро.
Роман народився в Новому Роздолі Львівської області та є вихованцем місцевого футболу.
