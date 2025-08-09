Павло Василенко

Львівський Рух остаточно фіналізував перехід свого захисника Віталія Романа в польську Лехію.

Згідно інформації ТаТоТаке, угода передбачає, що клуб з Гданську виплатить за 22-річного гравця 700 тисяч євро.

Контракт футболіста з Рухом чинний до 31 грудня 2026 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця наразі становить близько 800 тисяч євро.

Роман народився в Новому Роздолі Львівської області та є вихованцем місцевого футболу.