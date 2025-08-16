Тренер Оболоні повідомив ціль на сезон після виходу команди на перше місце в УПЛ
«Пивовари» приємно дивують на старті сезону
близько 1 години тому
Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував виїзну перемогу київської команди у третьому турі УПЛ над львівським Рухом (2:1).
«Будь-які три очки важливі, і звичайно ж Львів не виключення. Ми віримо абсолютно в усіх гравців, які є у нас. Але також навіщо ламати, якщо в нас виходило? Втім, протягом матчу ми почали трохи просідати, особливо на початку другого тайму. А вже під час повітряної тривоги використали можливість перебудуватися.
Завдання на сезон? Президент поставив завдання – не нижче сьомого місця. Ми працюємо від гри до гри, не дивимося далеко, але будемо робити все, щоб залишитися у цій сімці», – цитує Антоненка клубна пресслужба.
Оболонь вийшла на перше місце турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі сім очок після трьох матчів.