Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував виїзну перемогу київської команди у третьому турі УПЛ над львівським Рухом (2:1).

«Будь-які три очки важливі, і звичайно ж Львів не виключення. Ми віримо абсолютно в усіх гравців, які є у нас. Але також навіщо ламати, якщо в нас виходило? Втім, протягом матчу ми почали трохи просідати, особливо на початку другого тайму. А вже під час повітряної тривоги використали можливість перебудуватися.

Завдання на сезон? Президент поставив завдання – не нижче сьомого місця. Ми працюємо від гри до гри, не дивимося далеко, але будемо робити все, щоб залишитися у цій сімці», – цитує Антоненка клубна пресслужба.