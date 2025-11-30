Головний тренер Руху Іван Федик прокоментував перемогу в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Олександрії (1:0).

Для нас було важливо здобути три очки у гостьовому матчі після важкого переїзду. До Олександрії завжди непростий виїзд. Ми багато робили змін під час підготовки до цього поєдинку, і думали грати в три центральних захисники. Але під час установки вирішили зіграти з двома центральними захисниками.

Весь тиждень всі тільки й говорили про те, що «Рух» в матчах з «Олександрією» постійно грає внічию. Тому для нас було важливо перемогти і зламати цю серію. Я бачив у роздягальні перед матчем настрій хлопців, тому за цю гру особливо не переживав, адже була впевненість, що команда переможе. Та все ж треба реалізовувати свої моменти, зокрема Бабукар Фаал і Марко Сапуга не забили після виходів віч-на-віч з голкіпером. Якби «Рух» забив другий гол, нам було б легше грати далі і, можливо, дали б змогу зіграти іншим хлопцям.

До кожного матчу ми готуємось окремо, залежно від того, які футболісти є у нас в наявності. Для нас важлива кожна гра. Відмова від трьох захисників. На установці я змінив рішення. Копину, який мав грати центрального захисника, вирішив поставити у центр поля.

Марко Сапуга набирає форму і йому зараз непросто. Він пропустив понад 2 роки. Зараз Сапуга отримує стільки ігрового часу, скільки йому під силу. В попередньому матчі в нас випав майже весь центр поля, тож він грав у стартовому складі. У поєдинку з «Олександрією» Марко вийшов на заміну. Ми слідкуємо за його станом і приймаємо відповідні рішення.